Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulans ve çevredeki diğer araçlar tarafından Siverek ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.