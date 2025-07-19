Şanlıurfa'da husumetliler arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 8 yaralı
ŞANLIURFA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sonlandırdığı kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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