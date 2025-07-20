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        Viranşehirli sporculardan 3 madalya

        Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasına katılan Viranşehirli sporcular, 3 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:35
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        Viranşehirli sporculardan 3 madalya
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        Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasına katılan Viranşehirli sporcular, 3 madalya kazandı.

        Tekirdağ'da 18-21 Temmuz'da gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında Viranşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Takımı sporcuları Arin Vefa ile Ensar Yılmazoğlu Şiyar Paylı kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu, Ensar Yılmazoğlu ise Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye büyük gurur yaşatan sporcuları tebrik etti.

        Ülkü, "Viranşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü SK karate takımımız, büyük bir azim ve disiplinle mücadele ederek önemli başarılar elde etmiştir. Şampiyonada dereceye giren sporcularımız, bundan sonraki süreçte yurt içinde düzenlenecek ulusal turnuvalarda Milli Takım adına ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştır." dedi.

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