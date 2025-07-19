Şanlıurfa'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

Olayın ardından durumdan haberdar olan baba ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Şenevler Mahallesi'nde bir anne, evinin önünde otomobilini park ettikten sonra indi. O sırada otomobilin kapıları kilitlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.