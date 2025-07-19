Şanlıurfa'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilde kilitli kalan bebek, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilde kilitli kalan bebek, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Şenevler Mahallesi'nde bir anne, evinin önünde otomobilini park ettikten sonra indi. O sırada otomobilin kapıları kilitlendi.
Otomobilin ön kısmında bebek koltuğunda oturan 3 aylık Nisa bebek mahsur kaldı.
Annenin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Otomobilin kelebek camı kırılarak çıkarılan Nisa bebek, annesine teslim edildi.
Olayın ardından durumdan haberdar olan baba ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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