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        Şanlıurfa'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilde kilitli kalan bebek, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:47
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        Şanlıurfa'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilde kilitli kalan bebek, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Şenevler Mahallesi'nde bir anne, evinin önünde otomobilini park ettikten sonra indi. O sırada otomobilin kapıları kilitlendi.

        Otomobilin ön kısmında bebek koltuğunda oturan 3 aylık Nisa bebek mahsur kaldı.

        Annenin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Otomobilin kelebek camı kırılarak çıkarılan Nisa bebek, annesine teslim edildi.

        Olayın ardından durumdan haberdar olan baba ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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