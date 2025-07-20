Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da üst geçitten düşen polis memuru yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan polis memuru, yüksekten düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da üst geçitten düşen polis memuru yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan polis memuru, yüksekten düşerek yaralandı.

        Ofis Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda bir kişinin üst geçidin korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Bölgeye giden polis ekipleri, korkuluklardan inmesi için E.B.Ö. ile konuşmaya başladı. Bu sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ş.T, dengesini kaybederek üst geçitten düştü.

        Bölgede bulunan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Ekiplerce ikna edilerek indirilen E.B.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı, 11 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı, 11 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da bulunan kaya kilisesi kayıt altına alındı
        Şanlıurfa'da bulunan kaya kilisesi kayıt altına alındı
        Viranşehirli sporculardan 3 madalya
        Viranşehirli sporculardan 3 madalya
        Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Schmidt anısına pedal...
        Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Schmidt anısına pedal...
        Şanlıurfa'da husumetliler arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 8 yaralı
        Şanlıurfa'da husumetliler arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 8 yaralı
        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı