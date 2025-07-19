Birecik ilçesinde Fırat Nehri’nde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin çıkarılması için dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polislerin halatla kanaldan çıkardığı ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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