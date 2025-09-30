Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada, 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.