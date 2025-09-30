Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 222 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:37
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 222 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

