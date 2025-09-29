Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuz hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Şanlıurfa'da uyuz hastalığına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:19
        Şanlıurfa'da uyuz hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Şanlıurfa'da uyuz hastalığına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, uyuz hastalığıyla ilgili hastane çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aksoy, özellikle sonbahar ve kış aylarında kaşıntı şikayetiyle dermatoloji polikliniklerine başvuruların arttığını belirtti.

        Hastaların özellikle gece uykudan uyandıran kaşıntı, el bilekleri, parmak aralarında kızarıklık ve yaralar nedeniyle hastaların başvurduğunu aktaran Aksoy, aile bireylerinde de benzer şikayetler görüldüğünde uyuz ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

        Uzun süreli deri teması, aynı yatağı paylaşmak, kalabalık ortamlarda yaşamak, ortak çarşaf, havlu ve kıyafet kullanmanın hastalığın bulaşma riskini artırdığını dile getiren Aksoy, uyuzun bireysel değil, toplumsal bir enfeksiyon olduğunu kaydetti.

        Hastalıktan korunma yolları ile ilgili yapılaması gerekenler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aksoy, doğru ilaç, uygulama ve çevresel önlemlerle uyuz tedavisinde başarılı sonuçların alındığını belirtti.

