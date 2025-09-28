Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas'tan turistlere Göbeklitepe daveti:

        EŞBER AYAYDIN - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin, arkeolojik alanları gezmeyi sevenler için dünyada ziyaret edilmesi gereken üç yerden biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:41 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas'tan turistlere Göbeklitepe daveti:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin, arkeolojik alanları gezmeyi sevenler için dünyada ziyaret edilmesi gereken üç yerden biri olduğunu söyledi.

        Vilcinskas, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret ederek beraberindekilerle kazı alanını inceledi. Burada yapılan çalışmalar ve gün yüzüne çıkarılan buluntularla ilgili rehberden bilgi alan Vilcinskas, bazı eserleri cep telefonuyla fotoğrafladı.

        Vilcinskas, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin arkeolojik önemi ve kültürel miras çalışmaları açısından eşsiz bir değer taşıdığını söyledi.

        Göbeklitepe'nin yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık tarihi açısından büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Vilcinskas, "Arkeolojik tarihi açısından bakarsak en etkileyici yerlerden bir tanesi, zaten insanlık tarihinin sıfır noktası olarak değerlendiriliyor. İnsan buraya gelince anlıyor.” dedi.

        Vilcinskas, Göbeklitepe'nin "insanlık tarihinin ilk dini toplanma alanı" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, taşlar üzerinde yer alan üç boyutlu rölyeflerin bu alanın benzersizliğini ortaya koyduğunu, arkeolojik alanları ziyaret etmeyi sevenler için dünyada görülmesi gereken ilk üç yer arasında olduğunu söyledi.

        - "Türkiye ile önemli çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum"

        Vilcinskas, Göbeklitepe'de sürdürülen arkeolojik ve koruma çalışmalarının AB-Türkiye işbirliğinin somut örneklerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Avrupa Birliği ve üye devletlerle Türkiye arasında oldukça uzun yıllara yayılan bir işbirliği söz konusu. Bu işbirliği kapsamında ortak kültürel mirasın korunması, restorasyonu anlamında önemli işler, çalışmalar yapılıyor. Göbeklitepe de bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Zira hem Türkiye'den hem Almanya'dan arkeologlar burada çalışmalar yürütüyor ayrıca Avrupa Birliği de buranın korunması gelecek nesillere taşınabilmesi amacıyla çatının inşasına destek verdi. Gelecekte de önümüzdeki zamanlarda da kültürel mirasın korunması anlamında Türkiye ile önemli çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum."

        Göbeklitepe'deki arkeolojik çalışmaların beşte birlik bir kısmının gün yüzüne çıkarılabildiğini, diğer kısımlarla ilgili kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Vilcinskas, "Daha çok fazla alan var, çok fazla tepe var. Önümüzdeki zamanlarda yeni arkeolojik kazıların yapılmasını, yeni birtakım alanların gün yüzüne çıkarılmasını bekliyoruz. Yürütülen tüm çalışmaların, bu bölgenin dünya kültürel mirası açısından en önemli alanlardan biri haline gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Şanlıurfa'ya gelinip buraların görülmesi gerekiyor"

        Vilcinskas, Şanlıurfa'daki kültürel değerlerin görülmeye değer olduğunu belirterek, "Kesinlikle fırsat varsa Şanlıurfa'ya gelinip buraların görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesin bu deneyimi yaşaması harika olur. Şanlıurfa'nın önümüzdeki zamanlarda en çok ziyaret edilmek istenecek yerlerden biri haline geleceğine inanıyorum. Bundan şüphem yok." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da jandarma personelinin yaralandığı, bir kişinin öldüğü olayın 2...
        Şanlıurfa'da jandarma personelinin yaralandığı, bir kişinin öldüğü olayın 2...
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Emir boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Emir boğuldu
        Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı
        Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı