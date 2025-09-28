Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Emir boğuldu

Olay, Viranşehir’in Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah evden çıkan Emir Bozkurt, dengesini kaybederek evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Bozkurt’un suda çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanala giren ekipler, yaptığı çalışma sonunda Emir Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Bozkurt’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

