Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Emir boğuldu

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen Emir Bozkurt (12) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:41 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Emir boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen Emir Bozkurt (12) boğuldu.

        Olay, Viranşehir’in Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah evden çıkan Emir Bozkurt, dengesini kaybederek evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Bozkurt’un suda çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanala giren ekipler, yaptığı çalışma sonunda Emir Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Bozkurt’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas'tan turistlere Göbeklitepe...
        AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas'tan turistlere Göbeklitepe...
        Şanlıurfa'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da jandarma personelinin yaralandığı, bir kişinin öldüğü olayın 2...
        Şanlıurfa'da jandarma personelinin yaralandığı, bir kişinin öldüğü olayın 2...
        Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı
        Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı