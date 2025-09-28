Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı

Aracının plakasının düştüğünü fark eden M.B.T. plakasını almak için tırdan indiği sırada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

