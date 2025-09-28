Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı

        Şanlıurfa'da düşen plakasını almak isteyen tır sürücüsü, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:40
        Şanlıurfa'da plakasını almak için duran sürücüye araç çarptı
        Şanlıurfa'da düşen plakasını almak isteyen tır sürücüsü, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        M.B.T. (64) idaresindeki 33 ADJ 602 plakalı tır ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Osmanbey Mahallesi mevkisinde, yolda parçalanmış lastiğe çarptı.

        Aracının plakasının düştüğünü fark eden M.B.T. plakasını almak için tırdan indiği sırada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

