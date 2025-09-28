Şanlıurfa'da jandarma personelinin yaralandığı, bir kişinin öldüğü olayın 2 firari şüphelisi tutuklandı

Bu kapsamda Akçakale'de 2016'da bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü olayın 9 yıldır aranan 2 şüphelisi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir jandarma personelinin yaralandığı, bir kişinin yaşamını yitirdiği olayın 9 yıldır aranan 2 firari şüphelisi tutuklandı.

