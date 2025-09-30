Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 08:56 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:56
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

        Yeşilay heyeti, ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi, iş birliğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        Güneş, Sultanoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek Yeşilay dergisini takdim etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultanoğlu ise bağımlılıkla ilgili çalışmalarından dolayı Yeşilay Şanlıurfa Şubesini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

