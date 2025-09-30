Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.
Yeşilay heyeti, ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi, iş birliğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Güneş, Sultanoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek Yeşilay dergisini takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultanoğlu ise bağımlılıkla ilgili çalışmalarından dolayı Yeşilay Şanlıurfa Şubesini tebrik etti.
