Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
