        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 05.10.2025 - 10:04 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:04
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırsal Tatlıkuyu Mahallesinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Olayda ağır yaralanan İ.Y. çevredekiler tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

