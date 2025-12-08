Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mutfakta yemek yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mutfakta yemek yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Fehime Fırat (44), Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yemek hazırladığı esnada elektrik akımına kapıldı.

        Aile sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavga: 4 yaralı
        Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavga: 4 yaralı
        Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
        Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Şanlıurfa'da çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum önerisi
        Şanlıurfa'da çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum önerisi
        Evde yemek hazırlarken elektrik akımına kapıldı, hastanede öldü
        Evde yemek hazırlarken elektrik akımına kapıldı, hastanede öldü
        Siverek'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Siverek'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı