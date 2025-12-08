Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mutfakta yemek yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Fehime Fırat (44), Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yemek hazırladığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Aile sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
