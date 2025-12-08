Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yüzyıllardır farklı amaçlarla kullanılan ve bugün "Fırfırlı Cami" adıyla bilinen Hz. İyad Bin Ganem Camisi, kiliseden cezaevine uzanan geçmişi ve ayakta duran mimarisiyle kentin tarih yolculuğuna ışık tutuyor.

Haçlı Kontluğu döneminde 12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, ardından yıkılan kilise, 1865'te Sultan Abdülaziz’in fermanıyla yeniden inşa edildi.

Ermeni cemaatinin 1920'de kentten ayrılmasının ardından işlevsiz kalan yapı, 1930'lu yıllarda bir süre cezaevi olarak kullanıldı.

Üzerindeki rüzgar gülü şeklindeki unsurlar nedeniyle halk arasında "Fırfırlı Kilise" olarak bilinen yapı, 1956'da camiye dönüştürüldü.

Bazilikal planlı mimarisi, kesme taş işçiliği, ince süslemeleri ve çan kulesiyle kentin kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de restore edildi.

Yüzyılların izlerini bir arada taşıyan yapı, bugün de sahip olduğu tarihi doku ile ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

- "Dönemin taş işçiliğini yansıtan en üst düzeyde bir eserdir" Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, yapının uzun yıllar Ermeni cemaati tarafından kilise olarak kullanıldığını hatırlattı. Caminin teknik ve bilimsel olarak o dönemin taş işçiliğini yansıtan en üst düzey eser olduğunu dile getiren Palalı, şunları kaydetti: "Fırfırlı ismi 1900 yılı başlarında üzerinde bulunan bir rüzgar gülünden dolayı eserin adı Fırfırlı Camisi olarak adlandırılmaktadır. Çok eski Urfa resimlerinde 1900'lü yılların başındaki kartpostallarda da bu camimizin kilise olduğu döneme ait resimler bulunmaktadır. Ermeni vatandaşlarımızın 1920 yılında Şanlıurfa ilinden ayrılmasından sonra bir süre cezaevi olarak kullanılan bu yapı, görkemli bir camiye dönüştürülmüştür. Camimiz teknik ve bilim olarak o dönemin taş işçiliğini yansıtan en üst düzeyde bir eserdir."