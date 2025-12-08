Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yüzyıllardır farklı amaçlarla kullanılan ve bugün "Fırfırlı Cami" adıyla bilinen Hz. İyad Bin Ganem Camisi, kiliseden cezaevine uzanan geçmişi ve ayakta duran mimarisiyle kentin tarih yolculuğuna ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yüzyıllardır farklı amaçlarla kullanılan ve bugün "Fırfırlı Cami" adıyla bilinen Hz. İyad Bin Ganem Camisi, kiliseden cezaevine uzanan geçmişi ve ayakta duran mimarisiyle kentin tarih yolculuğuna ışık tutuyor.

        Haçlı Kontluğu döneminde 12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, ardından yıkılan kilise, 1865'te Sultan Abdülaziz’in fermanıyla yeniden inşa edildi.

        Ermeni cemaatinin 1920'de kentten ayrılmasının ardından işlevsiz kalan yapı, 1930'lu yıllarda bir süre cezaevi olarak kullanıldı.

        Üzerindeki rüzgar gülü şeklindeki unsurlar nedeniyle halk arasında "Fırfırlı Kilise" olarak bilinen yapı, 1956'da camiye dönüştürüldü.

        Bazilikal planlı mimarisi, kesme taş işçiliği, ince süslemeleri ve çan kulesiyle kentin kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de restore edildi.

        Yüzyılların izlerini bir arada taşıyan yapı, bugün de sahip olduğu tarihi doku ile ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

        - "Dönemin taş işçiliğini yansıtan en üst düzeyde bir eserdir"

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, yapının uzun yıllar Ermeni cemaati tarafından kilise olarak kullanıldığını hatırlattı.

        Caminin teknik ve bilimsel olarak o dönemin taş işçiliğini yansıtan en üst düzey eser olduğunu dile getiren Palalı, şunları kaydetti:

        "Fırfırlı ismi 1900 yılı başlarında üzerinde bulunan bir rüzgar gülünden dolayı eserin adı Fırfırlı Camisi olarak adlandırılmaktadır. Çok eski Urfa resimlerinde 1900'lü yılların başındaki kartpostallarda da bu camimizin kilise olduğu döneme ait resimler bulunmaktadır. Ermeni vatandaşlarımızın 1920 yılında Şanlıurfa ilinden ayrılmasından sonra bir süre cezaevi olarak kullanılan bu yapı, görkemli bir camiye dönüştürülmüştür. Camimiz teknik ve bilim olarak o dönemin taş işçiliğini yansıtan en üst düzeyde bir eserdir."

        - Depremlerde hasar almadı

        Palalı, 2018'deki restorasyonun yapıya önemli bir dayanıklılık kazandırdığını ve caminin Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmediğini belitti.

        Caminin kentin önemli miraslarından olduğunu dile getiren Palalı, "İhtişamından hiçbir şey kaybetmemiş bir yapıdır. Eseri bugüne taşıyan ustaları minnetle anıyoruz. Fırfırlı Cami, Şanlıurfa'nın kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir değeri. Tüm vatandaşlarımızı burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

        Cami İmam Hatibi Yusuf Doni de böyle tarihi bir yapıda görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

        Sahabe Hz. İyad Bin Ganem'in caminin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini, camiye de bu nedenle bu ismin verildiğini anlatan Doni, "Sahabelerin izlerini taşıyan, vakıf eseri niteliğindeki bu camide namaz kılmak, dua etmek ve ziyaret etmek gerçekten çok kıymetli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Şanlıurfa'da çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum önerisi
        Şanlıurfa'da çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum önerisi
        Evde yemek hazırlarken elektrik akımına kapıldı, hastanede öldü
        Evde yemek hazırlarken elektrik akımına kapıldı, hastanede öldü
        Siverek'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Siverek'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Şanlıurfa'da 4 milyon TL'lik dolandırıcılık: 3 şahıs suçüstü yakalandı
        Şanlıurfa'da 4 milyon TL'lik dolandırıcılık: 3 şahıs suçüstü yakalandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı