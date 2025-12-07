Habertürk
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:14
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Yılmaz Geyik idaresindeki 21 AEU 569 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı'nda Şevket Polatoğlu yönetimindeki 20 AEH 574 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Yılmaz ve eşi Hatice Geyik yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

