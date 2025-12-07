Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:40
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        N.Ç. idaresindeki 34 RG 9473 plakalı otomobil, kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki 63 AUZ 685 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

