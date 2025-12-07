Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

