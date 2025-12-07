Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 766 sentetik uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

