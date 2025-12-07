Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 766 sentetik uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.