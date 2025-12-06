Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mobilya mağazasının çalışanı düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.
GAP Bulvarı üzerindeki mobilya mağazasında çalışan M.K, iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan M.K, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
