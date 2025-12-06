Habertürk
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mobilya mağazasının çalışanı düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

        Giriş: 06.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:15
        GAP Bulvarı üzerindeki mobilya mağazasında çalışan M.K, iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan M.K, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

