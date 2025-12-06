Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan market çalışanı yaralandı

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

