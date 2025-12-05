Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Haliliye'de Sıfır Atık Projesi okullarda yaygınlaşıyor

        Haliliye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü çocuklara kazandırmak amacıyla ilçe genelindeki okullarda sıfır atık eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haliliye'de Sıfır Atık Projesi okullarda yaygınlaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Haliliye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü çocuklara kazandırmak amacıyla ilçe genelindeki okullarda sıfır atık eğitimlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP iş birliğinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında ilçede sıfır atık marketleri ve çeşitli geri dönüşüm uygulamaları hayata geçirildi.

        Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitimlerde öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılırken, uygulamalı etkinliklerle çevre duyarlılığının artırılması hedefleniyor. Okullara yerleştirilen ekipmanlarla öğrenciler teoriyi pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor.

        Son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle süren çalışmaların, ilçedeki tüm okullarda devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kaldırımdaki koşu bandının çalınması kamerada
        Şanlıurfa'da kaldırımdaki koşu bandının çalınması kamerada
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Okullarda sıfır atık kültürü yaygınlaştırılıyor
        Okullarda sıfır atık kültürü yaygınlaştırılıyor
        Uygulama bahçesinde tarımı öğrenen öğrenciler alternatif ürün yetiştirilmes...
        Uygulama bahçesinde tarımı öğrenen öğrenciler alternatif ürün yetiştirilmes...
        Balıklıgöl'de aydınlatma yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor
        Balıklıgöl'de aydınlatma yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 11 yaralı