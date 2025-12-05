Haliliye'de Sıfır Atık Projesi okullarda yaygınlaşıyor

Son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle süren çalışmaların, ilçedeki tüm okullarda devam edeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP iş birliğinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında ilçede sıfır atık marketleri ve çeşitli geri dönüşüm uygulamaları hayata geçirildi.

