Haliliye'de Sıfır Atık Projesi okullarda yaygınlaşıyor
Haliliye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü çocuklara kazandırmak amacıyla ilçe genelindeki okullarda sıfır atık eğitimlerini sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP iş birliğinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında ilçede sıfır atık marketleri ve çeşitli geri dönüşüm uygulamaları hayata geçirildi.
Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitimlerde öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılırken, uygulamalı etkinliklerle çevre duyarlılığının artırılması hedefleniyor. Okullara yerleştirilen ekipmanlarla öğrenciler teoriyi pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor.
Son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle süren çalışmaların, ilçedeki tüm okullarda devam edeceği bildirildi.
