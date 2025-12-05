Uygulama bahçesinde tarımı öğrenen öğrenciler alternatif ürün yetiştirilmesine öncülük edecek

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan uygulama alanında bir yandan tarımı öğrenirken diğer yandan ise bölgenin geleneksel ürünlerine alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyor.

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, bitkilerin ekiminden hasadına kadar tüm aşamaları birebir deneyimleyerek tarım yapmayı öğreniyor.

Okul bahçesinde oluşturulan bahçede çeşitli bitkiler yetiştirerek uygulama yapma imkanı bulan öğrenciler, lavanta, biberiye ve adaçayını hasat ediyor.

Öğrenciler, topladıkları ürünleri laboratuvar bölümünde paketleyerek satışa hazır hale getiriyor ve tarım sürecini "tohumdan sofraya" öğrenme fırsatı yakalıyor.

Tarım Teknolojileri Alanı öğretmeni Mustafa Pekşahin, AA muhabirine, okulda öğrencilere tarımı uygulamalı öğrettiklerini söyledi.

- Bölgeye uyumlu bitkiler çiftçilere alternatif ürün olarak sunulacak

Uygulama sahasında tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimine geçen yıl başladıklarını, adaçayının da bu sene itibarıyla hasadını yaptıklarını dile getiren Pekşahin, şöyle konuştu:

"Adaçayının önce dikimini gerçekleştirdik, ardından bakımını, sulamasını, ihtiyaç duyulduğunda gübrelemesini yaptık. Bu sene ise hasadını gerçekleştirdik. Kurutma işleminin ardından paketleme çalışmalarımızı tamamladık. Tarım Teknolojileri Bölümü olarak öğrencilerimize bölgemizde hakim olan tarım ürünlerini öğretmenin yanı sıra, çiftçimizi alternatif tarıma yönlendirmek için de ciddi çabalar gösteriyoruz. Yalnızca adaçayı ile sınırlı kalmadık, aynı zamanda tıbbi bir bitki olan ve mucizevi ot olarak bilinen altın otunun yetiştiriciliğini de sürdürüyoruz. Peyzaj alanında kullanılan ve uçucu yağ özelliği bulunan lavanta dikimini de gerçekleştirdik. Bir diğer aromatik bitkimiz olan biberiye yetiştiriciliğini de bahçemizde uygulamaya aldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bölgemize uyumlu olan bitkileri çiftçilerimize alternatif tarım ürünleri olarak sunacağız. Buradaki en büyük önceliğimiz, elbette öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin sahada aktif olması, bölgede bilinçli çiftçi yetiştirilmesine öncülük edecektir."

Tarım Teknolojileri Alanı 10. sınıf öğrencisi Turna Yorgun, okul bahçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin dikiminden hasadına kadar olan tüm aşamalarda aktif olarak görev aldıklarını söyledi.

Yorgun, "Bizim için bitkiyi toprakla buluşturmak ve bakımını üstlenmek çok güzel bir deneyim oldu. Adaçayı, lavanta, biberiye ve altın otu gibi bitkileri de tanıdık. Tarım bölümünde yer almak bizim için çok güzel bir deneyim ve büyük bir şans. İleride kendi bitkilerimi de üretebileceğimi bilmek beni hem mutlu ediyor hem de motive ediyor." dedi.

Öğrencilerden Cumali Bakçı da sahada pratik yapmanın önemine işaret ederek, "Hasat yapımı, kurutma işlemi ve paketlemeyi birebir uygulamak bizim için mesleki açıdan büyük bir katkı sağladı. Lavanta, biberiye ve altın otu gibi bitkilerin hem ekonomik hem de sağlık açısından çok önemli olduğunu öğrendik. Mezun olduktan sonra bu alanda çalışabileceğime ve kendi işimi kurabileceğime inanıyorum." diye konuştu.