Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Hüseyin Yaylakarkanata idaresindeki 06 CTL 502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, Sinan Dolap'ın kullandığı 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isime gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isime gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "Yeşeren Okullar Projesi" ile fidanlar toprakla buluştu
        Şanlıurfa'da "Yeşeren Okullar Projesi" ile fidanlar toprakla buluştu
        Toprak ile su kaybı, gıdayı ve geleceği doğrudan tehdit ediyor
        Toprak ile su kaybı, gıdayı ve geleceği doğrudan tehdit ediyor
        Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa Divanyolu modern bir görünüme kavuşuyor
        Şanlıurfa Divanyolu modern bir görünüme kavuşuyor
        Şanlıurfa'da pamuk fabrikasında yangın Tonlarca pamuk kül oldu
        Şanlıurfa'da pamuk fabrikasında yangın Tonlarca pamuk kül oldu
        Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi
        Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi