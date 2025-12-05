Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Hüseyin Yaylakarkanata idaresindeki 06 CTL 502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, Sinan Dolap'ın kullandığı 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
