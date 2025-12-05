Habertürk
        Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:30
        Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Salih Aydın idaresindeki 56 AAK 488 plakalı tır, Diyarbakır-Siverek kara yolunun 30. kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 AEM 728 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü Aydın, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

