Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Salih Aydın idaresindeki 56 AAK 488 plakalı tır, Diyarbakır-Siverek kara yolunun 30. kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 AEM 728 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Aydın, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
