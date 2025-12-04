Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi

Operasyonda çok sayıda sahte ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve jandarma ekipleri, iki depoda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ünlü markaların taklit ambalajları kullanılarak, toz çamaşır, bulaşık deterjanı ve temizlik ürünlerinin sahtelerinin dolumunun yapıldığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.