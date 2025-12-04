Habertürk
        Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sahte deterjan dolumu yapıldığı tespit edilen iki depo mühürlendi.

        04.12.2025 - 14:17
        Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sahte deterjan dolumu yapıldığı tespit edilen iki depo mühürlendi.

        Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve jandarma ekipleri, iki depoda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ünlü markaların taklit ambalajları kullanılarak, toz çamaşır, bulaşık deterjanı ve temizlik ürünlerinin sahtelerinin dolumunun yapıldığı tespit edildi.

        Operasyonda çok sayıda sahte ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi.

        Depolar mühürlenirken ilgili kişiler hakkında yasal işleme başlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

