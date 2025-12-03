Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
