Şanlıurfa'da "Yeşeren Okullar" projesiyle fidanlar toprakla buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Yeşeren Okullar Projesi" kapsamında öğrenciler, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliklerine katılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle sürdürülen proje ile çocukların erken yaşta doğayla buluşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde 3 okulda gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Öğrenciler, fidan dikiminin çevre açısından önemine dikkati çekerek belediyeye teşekkür etti.

Proje kapsamında belirlenen okullarda toplam bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Belediye, öğrenci katılımıyla hem okul bahçelerinin yeşillendirilmesini hem de çevre duyarlılığı yüksek bir nesil yetiştirilmesini amaçlıyor.