        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Balıklıgöl'de aydınlatma yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde kurulacak güneş panellerinden elde edilecek enerjinin, bölgenin aydınlatmasında kullanılması ve gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemleri sayesinde enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:54
        Balıklıgöl'de aydınlatma yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor
        Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl'ün gece görünümünün iyileştirilmesi amacıyla "Balıklıgöl Çevresinin Yenilenebilir Enerji ile Aydınlatılması Projesi" hayata geçirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) yürütücülüğünde, Şanlıurfa Valiliği ve Eyyübiye Belediyesinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında, 75 bin metrekarelik alanda dönüşüm başladı.

        Projeyle uygun noktalara kurulacak güneş panellerinden elde edilecek enerji, bölgenin aydınlatmasında kullanılacak. Gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemleriyle enerji tüketiminin azaltılması planlanıyor.

        Yaklaşık 32 milyon lira maliyetli çalışmanın 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

        - "Projemizi peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle de destekleyeceğiz"

        Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, Balıklıgöl'ün şehrin manevi ve kültürel simgelerinden biri olduğunu söyledi.

        Mekanın tarihi dokusuna uygun bir aydınlatma sistemi kurulacağını ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

        "Balıklıgöl, şehrin kalbi konumunda ve manevi atmosferinin merkezini oluşturuyor. Burası "Peygamberler Şehri" kavramının adeta bütünleştiği ve özdeşleştiği yerdir. Burada üç kuruluş olarak geniş bir alanda aydınlatma çalışması yapacağız. İnşallah Urfa Kalesi'nin de yine Balıklıgöl havzasından görünen açıdan surlarının aydınlatılması planlanıyor. Bu bölge, pırıl pırıl bir ışık huzmesi altında çok daha cazip, gece ziyaretleri için uygun hale gelecek. Projemizi güzelleştirecek peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle de destekleyeceğiz."

        - "Yüzde 40 tasarruf öngörülüyor"

        GAP BKİ Başkanı Hasan Maral ise turizmi geliştirmeye yönelik projelere önem verdiklerini vurguladı.

        Balıklıgöl Yerleşkesi'nin aydınlatılmasında genel koordinasyonu üstlendiklerini anlatan Maral, "Öncelikli dönüşüm programımız turizm odaklı büyümeye dayanıyor. Balıklıgöl'de yeni aydınlatmayla yüzde 40 tasarruf öngörüyoruz. Projenin ihalesi gerçekleştirildi, şu anda yer teslimi yapıldı. 2 ay gibi kısa bir sürede inşallah Balıklıgöl Platosu yeni bir sistemle aydınlatılmış olacak. Tüm platoyu bu proje kapsamında biz aydınlatmış oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

