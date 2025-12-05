Şanlıurfa'da kaldırımdaki koşu bandının çalınması kamerada
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaldırımdaki koşu bandının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yenişehir Mahallesi'nde ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinin önündeki koşu bandı, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından götürüldü.
Sabah iş yerini açmaya gelen işletme sahibi Mehmet Emin Büyükturan, koşu bandını göremeyince güvenlik kamerasını inceledi.
Koşu bandının çalındığını gören Büyükturan, polise şikayette bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
