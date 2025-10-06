Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Küresel Sumud Filosu aktivistleri hedefe ulaştıklarına inanıyor

        İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'nun Şanlıurfalı katılımcı aktivistleri Müslüm Ziyalı, Mehmet Ali Parlak ve Cumali Kaya, filonun hedefine ulaştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 08:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:58
        Küresel Sumud Filosu aktivistleri hedefe ulaştıklarına inanıyor
        İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'nun Şanlıurfalı katılımcı aktivistleri Müslüm Ziyalı, Mehmet Ali Parlak ve Cumali Kaya, filonun hedefine ulaştığını belirtti.

        İstanbul'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya dönen ve havaalanında Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılanan grup üyeleri, AA muhabirine, İsrail'in filodakilere muamelesi ile Sumud Filosu'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Aktivist Müslüm Ziyalı, Gazze'ye yolculuklarının çok uzun ve zorlayıcı olduğunu söyledi.

        Gazze halkının yıllardır İsrail zulmüne maruz kaldığını anımsatan Ziyalı, şunları kaydetti:

        "Biz 3-4 gün İsrail'in zindanlarında kaldık. 15 yaşında girip 30 yaşında çıkan Gazzeli kardeşlerimiz varken bizim günübirlik işkence ve zulümlere ilişkin konuşmaya hakkımız yok. Çeşitli kişilere farklı muameleler oldu, bazı arkadaşlarımızın kolu kırıldı, bizi de arkadan ters kelepçelediler. Ama bunların bir önemi yok, söylemeye bile haya ediyorum. Çünkü Gazze'de 500 bin kişinin öldüğü söyleniyor, annelerin bekleyecek çocuğu kalmadı, çocukların bekleyecek anneleri kalmadı."

        Ziyalı, filonun hedefine ulaştığını vurgulayarak, "Filomuz Gazze sınırına ulaşamasa bile Allah'ın rızasına ulaştı. Hz. Adem'in 44 ırktan evladını hapse atan İsrail, bütün dünyanın nefretini biraz daha üzerine çekti. Filodaki bazı insanlar Müslüman oldu. İstanbul'daki adliyede verdiğim ifadede de bunları dile getirdim." diye konuştu.

        - "Dünya bu filoyu konuşuyor"

        Aktivistlerden Mehmet Ali Parlak da filoda gemilerinin arızalanması nedeniyle geçen hafta Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını anlattı.

        Özellikle 17 yıldır Gazze'ye uygulanan hukuksuz bir ambargo olduğunu hatırlatan Parlak, yola çıkan 80 gemiden 43'ünün menzile ulaşabildiğini belirtti.

        Sivil inisiyatifin kazandığına inandığını ifade eden Parlak, şöyle devam etti:

        "Bu filo gerçekten amacına ulaştı. Yaklaşık 2 aydır bütün dünya bu filoyu konuşuyor. Devletlerin yapamadığını, dünyanın en büyük sivil filosu birleşerek yaptı. Hamdolsun, filo Gazzeli kardeşlerimizin bir kez daha sesi ve nefesi oldu. Bir yönüyle onlara ulaşmayı başardılar. İsrail'in şerefini yerle yeksan ettiler, gerçek yüzünü dünyanın dört bir yanındaki insanlar da gördü. Bu işin devamı gelecek inşallah. Şu an Özgürlük Filosu Koalisyonu yolda, yeni filolar da yola çıkacaktır. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyoruz, Rabbimize teslim oluyoruz."

        - "Bundan sonrası devletlere kaldı"

        Aktivist Cumali Kaya da arkadaşlarıyla Tunus açıklarına kadar gidebildiğini belirtti.

        Filonun görevini yerine getirdiğini ifade eden Kaya, "Şimdi siviller üzerine düşeni yaptı. Hatta vatandaşların üzerine düşenin fazlasını yaptığına inanıyorum. Bundan sonra iş devlet liderlerine ve hükümetlere kaldı. Ordulara ve Mehmetçiğe kaldı. Bunlar da olursa asıl başarı elde edilir." dedi.

        - Küresel Sumud Filosu

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

        Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için topluca yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

