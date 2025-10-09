Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde 89 ülkeye 10 milyon 282 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:18
        Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı
        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde 89 ülkeye 10 milyon 282 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2024'te 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 9 milyon 884 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4 artışla 10 milyon 282 bin dolara yükseldi.

        Bu dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 89 ülkeye 3 bin 186 ton pul biber gönderildi.

        Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 945 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 636 bin dolarla Hollanda ve 1 milyon 194 bin dolarla İngiltere izledi.

        - "Dünya sofralarında daha fazla yer almasını istiyoruz"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, bu yılın 9 ayında pul biber ihracatının artarak devam etmesinin ülke ekonomisi ve üreticiler açısından sevindirici olduğunu söyledi.

        Üreticiler tarafından zahmetli bir sürecin ardından tüketime hazır hale getirilen yeni mahsul pul biberlerin piyasaya çıktığını belirten Kızıldemir, şöyle devam etti:

        "Yeni mahsul ürünlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte yıl sonuna kadar ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz. Burada üretilen biberin kalitesi, aroması ve lezzeti oldukça özel. Bu da uluslararası pazarlarda ürünümüze olan ilgiyi artırıyor. İhracat rakamlarımızın yüksek olması, başta Şanlıurfa'daki üreticilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimiz açısından önemli kazanımlar anlamına geliyor. Çiftçimizin desteklenerek sürdürülebilir bir üretim modeliyle kaliteli ürünü daha fazla ülkeye ulaştırmak istiyoruz. Böylece hem üreticimiz kazanacak hem de ülke ekonomisine katkımız artarak devam edecek. Pul biberimizin, ülkemizi temsil eden önemli bir tarım ürünü olarak dünya sofralarında daha fazla yer almasını istiyoruz, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Kızıldemir, ihracat rakamlarının artırılması noktasında yeni piyasa araştırmalarını da sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

