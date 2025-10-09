Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde 89 ülkeye 10 milyon 282 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2024'te 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 9 milyon 884 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4 artışla 10 milyon 282 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 89 ülkeye 3 bin 186 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 945 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 636 bin dolarla Hollanda ve 1 milyon 194 bin dolarla İngiltere izledi.

- "Dünya sofralarında daha fazla yer almasını istiyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, bu yılın 9 ayında pul biber ihracatının artarak devam etmesinin ülke ekonomisi ve üreticiler açısından sevindirici olduğunu söyledi.