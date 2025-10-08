Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.10.2025 - 23:23 Güncelleme: 08.10.2025 - 23:23
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

