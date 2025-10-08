Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
