        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Divanyolu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Divanyolu Yayalaştırma ve Nostaljik Tramvay Projesi" kapsamında, kent merkezindeki Divanyolu Caddesi 10 Ekim Cuma günü itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:41
        
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Divanyolu Yayalaştırma ve Nostaljik Tramvay Projesi" kapsamında, kent merkezindeki Divanyolu Caddesi 10 Ekim Cuma günü itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin kent içi ulaşımı dönüştürmeyi ve tarihi dokuyu korumayı amaçladığı belirtildi. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın öncülüğünde hayata geçirilen projenin, UKOME'nin 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

        Projenin ilk etabının 10 Ekim Cuma günü hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Projenin ilk etabında, Haşimiye Meydanı ile Yusuf Paşa Cami arasında kalan bölüm, her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Yayalaştırılan alanda, İstanbul’daki Taksim-İstiklal Caddesi'nden esinlenilerek özel olarak tasarlanan nostaljik tramvaylar hizmete başlayacak. Elektrikli ve klimalı olarak üretilen tramvaylar, çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Sessiz çalışan ve sıfır emisyonlu bu araçlar, şehir içi ulaşımı hem estetik hem de modern hale getirecek. Cadde genel olarak araç trafiğine kapatılacak olsa da, bölgede faaliyet gösteren esnafın mağduriyet yaşamaması için günün belirli saatlerinde kontrollü araç girişine izin verilecek. (18:00-10.00). Ayrıca bölgede görev yapan esnaf için mevcutta 120 araç kapasiteli 2 adet otopark alanı hizmet verecek. Abonman sistemiyle bu otoparktan düzenli şekilde yararlanabilecekler. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, yayalaştırılan bölgede 6 adet shuttle aracı sürekli olarak hizmet verecek. Bu sayede yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşların bölgeye rahatlıkla ulaşım sağlamaları hedefleniyor."

        Yeni trafik düzenlemesi kapsamında, Demokrasi (12 Eylül) Caddesi’ndeki mevcut kuzey-güney yönlü trafik akışının tersine çevrilerek güney-kuzey yönünde işleyeceği, Ali Fuat (Büyükyol) Caddesi’nde ise trafiğin mevcut haliyle kuzey-güney yönünde devam edeceği belirtildi.

