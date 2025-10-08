Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Göbeklitepe'de konut olduğu değerlendirilen yeni yapıların izleri tespit edildi

        EŞBER AYAYDIN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de yürütülen yer altı araştırmaları sonucunda, anıtsal yapıların yanı sıra konut işlevi görmüş olabileceği değerlendirilen dörtgen planlı yapıların izleri tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göbeklitepe'de konut olduğu değerlendirilen yeni yapıların izleri tespit edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de yürütülen yer altı araştırmaları sonucunda, anıtsal yapıların yanı sıra konut işlevi görmüş olabileceği değerlendirilen dörtgen planlı yapıların izleri tespit edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara İstanbul Üniversitesinin başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Berlin Freie Üniversitesinden uzmanlar katılıyor.

        Bu kapsamda alanda jeomanyetik, jeoradar ve lidar ölçümleri gerçekleştirildi.

        Taramalar sonucunda Göbeklitepe'den bilinen yuvarlak planlı anıtsal yapıların yanı sıra dörtgen planlı ve konut olarak kullanıldığı düşünülen yeni yapıların izine rastlandı.

        Aynı çalışmalar kapsamında, höyüğün büyüklüğünü ve sınırlarını belirlemeye yönelik ölçümler de sürüyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesiyle birlikte yeni bir döneme girdiklerini ve bu kapsamda henüz kazısı yapılmamış alanlarda belgeleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

        İşbirliklerinin arttığını belirten Karul, Avusturya Arkeoloji Enstitüsünün jeoarkeolojik çalışmalar yürüttüğünü ve elde edilen verilerin gelecekteki kazı stratejilerinde yol gösterici olacağını aktardı.

        - Yapılar höyüğün doğu ve güneyinde yoğunlaşıyor

        Bölgede kısa sürede önemli sonuçlar elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karul, şöyle devam etti:

        "Bugüne kadar Göbeklitepe'de sekiz anıtsal yapı açığa çıkarıldı. Yine jeomanyetik ölçümlerle varlığından haberdar olduğumuz alanlar vardı. Biliyorsunuz, bu yılın başında höyüğün neredeyse tamamını kaplayan zeytin ağaçlarını taşımıştık. Bu sayede hem ölçüm yapma olanağı bulduk hem de ileriki yıllar için kazı hazırlığı yapmış olduk. İlk sonuçlarda, Göbeklitepe'den bildiğimiz büyük anıtsal yapıların benzerlerinin yanı sıra daha önce çok az bildiğimiz konut niteliğinde olabilecek dörtgen planlı yapıların varlığını tespit ettik. Bu yapılar özellikle höyüğün, yani kazısı yapılmış alanların doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaşıyor."

        Çalışmayla höyüğün sınırlarını belirlemeye yönelik stratejinin belirlendiğini anlatan Karul, "Bu sayede ileriki yılları daha iyi planlayabiliriz. Sadece birkaç haftalık bir çalışmada bile büyük anıtsal bina ve kamusal yapıların yanı sıra konutların varlığını, yerlerini ve yoğunluklarını tespit etmiş olduk." dedi.

        - Proje gelecek yıl da devam edecek

        Göbeklitepe'deki jeoarkeolojik çalışmaları yürüten Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs da yapılan ölçümlerle çok sayıda yeni yapının izine rastladıklarını belirterek, "Çalışmalarda büyük bir bina ve çok sayıda konut yapısı tespit ettik. Bulgular oldukça heyecan verici. Projeye gelecek yıl da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
        Şanlıurfa'da boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışmasın sonucu 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışmasın sonucu 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da "Gazze için seccadeni al gel" etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Gazze için seccadeni al gel" etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yuttuğu toplu iğne akciğerine saplanan Bedia, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Yuttuğu toplu iğne akciğerine saplanan Bedia, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da eşarbını düzelten kız çocuğunun yuttuğu toplu iğne ameliyatla...
        Şanlıurfa'da eşarbını düzelten kız çocuğunun yuttuğu toplu iğne ameliyatla...