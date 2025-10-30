Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu.

        Giriş: 30.10.2025 - 19:47 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:47
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu.

        Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.

        Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

