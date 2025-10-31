Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
