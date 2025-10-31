Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        31.10.2025 - 11:52
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

