        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kız kardeşlerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, müftülüğün hizmet binası girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülenen Dilek ve Reyhan kardeşlerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:22
        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, müftülüğün hizmet binası girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülenen Dilek ve Reyhan kardeşlerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yaşındaki Dilek ve 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe, Ceylanpınar İlçe Müftülüğü hizmet binasının girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde kız kardeşlerin sırayla bayrağa dokunup öptükleri, ardından uzaklaştıkları görülüyor.

        Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, görüntüleri izlediklerinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Çocukların ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarını bayrak, vatan ve mukaddesat sevgisiyle yetiştirdikleri için kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Müftü Ertürk, Debe ailesini ve çocukları Dilek ile Reyhan'ı makamında misafir etti, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

