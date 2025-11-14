Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da pamuk hasat makinesine kapılan genç öldü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk hasat makinesine kapılan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:56
        Şanlıurfa'da pamuk hasat makinesine kapılan genç öldü
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk hasat makinesine kapılan genç hayatını kaybetti.

        Serhat Sütpak (28), Çatak Mahallesi'nde temizliğini yaptığı pamuk hasat makinesine kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Sütpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sütpak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

