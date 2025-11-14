Şanlıurfa'da pamuk hasat makinesine kapılan genç öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk hasat makinesine kapılan genç hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk hasat makinesine kapılan genç hayatını kaybetti.
Serhat Sütpak (28), Çatak Mahallesi'nde temizliğini yaptığı pamuk hasat makinesine kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Sütpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sütpak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.