Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi ile Siverek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran toz taşınımı, öğleden sonra yoğunlaştı.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.