        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

        Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:28
        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
        Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezi ile Siverek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran toz taşınımı, öğleden sonra yoğunlaştı.

        Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

