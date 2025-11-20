Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:39
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 12 tabanca, 13 şarjör ve 54 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce çamaşır makinesi içinde silah ele geçirilmesi görülüyor.

