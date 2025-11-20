Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 12 tabanca, 13 şarjör ve 54 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce çamaşır makinesi içinde silah ele geçirilmesi görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.