Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Abdullah Ünlü yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şehmus Akdağ'a (68) çarptı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Akdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.