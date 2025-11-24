Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 22:20 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:20
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Abdullah Ünlü yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şehmus Akdağ'a (68) çarptı.

        İhbar üzerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Akdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

