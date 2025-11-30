Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        30.11.2025 - 12:13
        Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Sarayönü Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Taraflar birbirine sandalye, tabure, vantilatör ve iş yerlerinde bulunan çeşitli araç gereçlerle saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

