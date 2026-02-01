Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.



Kırsal Dalca Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

