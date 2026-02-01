Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan 5 katlı bina boşaltıldı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5 katlı bina, istinat duvarının yıkılması nedeniyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:04
        Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan 5 katlı bina boşaltıldı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5 katlı bina, istinat duvarının yıkılması nedeniyle tahliye edildi.

        İlçe merkezi Batıkent Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarı henüz tespit edilemeyen nedenle çöktü.

        Ekipler tarafından yapılan teknik incelemede vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deformasyon olması nedeniyle binanın tahliyesine karar verildi.

        Binada yaşayan 15 kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, apartmanı mühürledi.

        Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Valilik tarafından sosyal tesislerin tahsis edildiği öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

