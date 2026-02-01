Habertürk
        Şanlıurfa'da mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa'da mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kırsal Açmalı Mahallesi'nde 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri tarafından N.R. silodan çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, N.R'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Y.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

