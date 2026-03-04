Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:06
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 35 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 2014 yılından itibaren hakkında yakalama kararı bulunan ve Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Cinsel taciz" suçlarından hakkında 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O'nun saklandığı adresi tespit etti.


        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

