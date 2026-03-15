Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, kombinin bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüp Kent Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, komşularından bir süredir haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

        İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde yaşayan 4 kişi, sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Doğal gaz firmasınca evde yapılan incelemede, kombinin takılı olduğu balkonun kapatıldığı ve bacanın ise içeride bırakıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
