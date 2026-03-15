Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, kombinin bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Eyüp Kent Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, komşularından bir süredir haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.



İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Evde yaşayan 4 kişi, sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Doğal gaz firmasınca evde yapılan incelemede, kombinin takılı olduğu balkonun kapatıldığı ve bacanın ise içeride bırakıldığı tespit edildi.



