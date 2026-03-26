Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı kadını yaralayıp intihar etti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını silahla yaralayıp intihar etti.



Doğu Kent Mahallesi'nde A.B. ve S.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, tabancayla S.M'yi yaralayıp aynı silahla kendine ateş açtı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.



Gelen ekiplerce yapılan kontrolde A.B'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.





Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

